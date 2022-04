Ein markantes Gesicht, in schwere Bronze gegossen: Joseph Straub (1804 bis 1879) wusste, was Eindruck machte. Straub war eine Persönlichkeit in Ehingen: An der Lindenstraße, an der Stelle des heutigen Rathaus-Neubaus, richtete er im Jahr 1846 die Gastwirt­schaft und Brauerei „Zur Linde“ ein. ...