Es ist ein trauriges Bild: Nördlich von Allmendingen führt die Schmiech kein Wasser mehr, in dem ausgetrockneten Flussbett liegen verendete Fische. In der jüngsten Sitzung des Allmendinger Gemeinderats sprach Leonhard Sontheimer das Thema Schmiech an: „Seit drei Wochen führt sie auf drei Kilom...