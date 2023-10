Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 71-Jähriger am Samstag in Ehingen: Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr gegen 19.22 Uhr ein verletzter Radler in der Lindenstraße gemeldet. Eine Streife des Reviers Ehingen habe vor Ort recht schnell die mutmaßliche Ursache für die Verletzungen feststellen können – der Senior war auf Höhe eines Parkplatzes vom Rad gestürzt.

Arzt muss Blut abnehmen

Im Rahmen der Unfallaufnahme habe sich dann schnell der Verdacht ergeben, dass der Mann alkoholisiert sein könnte, schreibt die Polizei weiter: „Der 71-Jährige roch nach Alkohol, hatte eine verwaschene Aussprache und Mühe, sich auf den Beinen zu halten.“ Aufgrund seines Zustands sei ein Atemalkoholtest aber gar nicht mehr möglich gewesen.

Der Radfahrer wurde daher in eine Klinik gebracht, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Die Probe soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Mann tatsächlich getrunken hatte. Klar ist bereits jetzt: Er sieht einer Anzeige entgegen.