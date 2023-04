Die Masche ist altbekannt und häufig – dennoch fallen immer wieder Menschen in der Region darauf herein und überweisen Betrügern viel Geld. Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 81-Jähriger am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine Nachricht auf sein Handy. Ein Unbekannter gab sich als Angehöriger aus, berichtete, dass sein eigenes Smartphone defekt sei und er daher eine neue Nummer habe. Der Senior solle sich diese abspeichern. Oft folgt in solchen Fällen kurz darauf die Bitte um Geld.