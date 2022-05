Für die gesperrte Feldsteige in Gundershofen ist eine Lösung in Sicht. Durch Sturm waren an der steilen Steige zwei Stellen beschädigt worden. Ein Experte habe sich das alles angeschaut, berichtete Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid auf Anfrage von Rolf Sontheimer (SPD) im Technik-Ausschus...