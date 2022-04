Speiseöl nur gegen so genannte VIP-Punkte, die es für einen Einkauf ab 20 Euro gibt – mit dieser Aktion haben die Bumis-Lebensmittelmärkte in Ehingen auf sich aufmerksam gemacht. Wie berichtet, will Bumis-Chef Michael Bumiller damit den „Öl-Wahnsinn“ etwas in den Griff bekommen. Denn Leute...