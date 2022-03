Was genau da auf sein Unternehmen und seine Busfahrer zukommt, kann Patrick Werner am Mittwoch noch nicht sagen. Dass sechs seiner Mitarbeiter schon am Abend im Rahmen einer Hilfsaktion an die slowakisch-ukrainische Grenze aufbrechen würden, das hatte der Leiter des Busbetriebs von Bayer-Reisen am ...