Es war eine frohe Nachricht, die Bürgermeister Florian Teichmann verkünden konnte: Von Samstag an sei die Bundesstraße wieder befahrbar, berichtete Teichmann dem Gemeinderat. Das bestätigt auch Dirk Abel, Sprecher des Regierungspräsidiums in Tübingen: „Wir sind so gut wie fertig.“

Markierun...