Das Baugebiet im Oberen Berntal in Schelklingen ist erschlossen, bald kann gebaut werden. Jetzt warten viele Interessenten gespannt darauf, nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden. Am Mittwoch haben die Stadträte in Schelklingen schon einmal Eckpunkte festgelegt, was bei einer Bewerbung ...