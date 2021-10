Josef Stiehle hatte den Stein in der Griesinger Gemeinderatsitzung am Mittwoch ins Rollen gebracht. Die Rede ist vom Schutz vor Oberflächenwasser am westlichen Rand des künftigen Baugebiets „Steigäcker V“. Das Ratsmitglied machte darauf aufmerksam, dass die Bauplätze, im Plan gekennzeichnet...