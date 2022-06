„Wie wohnen wir in Zukunft in Munderkingen?“ Diese Frage steht im Zentrum der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. Juni, 18.30 Uhr. Da die Stadtverwaltung mit einem großen Interesse seitens der Bürger rechnet und auf viele Zuhörer hofft, findet die Sitzung in der Donauhalle statt.

Das Thema ...