Das Baugebiet „Maiergewand VII“ in Obermarchtal ist 15.531 Quadratmeter groß; es war Thema am Dienstag im Gemeinderat. Im ersten Abschnitt werden 13 Bauplätze erschlossen, zehn werden an Privatleute verkauft, drei an einen Bauträger. Im zweiten Bauabschnitt werden weitere elf Bauplätze für ...