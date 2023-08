Wenn Feuerwehrmänner von Backhausfrauen lernen, wie man Brotteig knetet, dann müssen sie erst einmal unerschrocken bis zu den Ellenbogen in den Teig eintauchen. So war es jedenfalls bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in Hausen ob Urspring. Als die Backfrauen des Dorfes in ein Alter kam...