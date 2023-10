Auf den ersten Blick klingt das ja etwas ungewöhnlich: Die Hospizgruppe Ehingen lädt dazu ein, eine Ausstellung über Tätowierungen in der St. Blasiuskirche zu besuchen. Diese trägt den Titel „Tattoo – unsere Haut als Gefühlslandschaft“. Anlass ist der Welt-Hospiz-Tag am 8. Oktober, an d...