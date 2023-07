Schwere Verletzungen hat ein 47-Jähriger am späten Samstagnachmittag in Stetten erlitten: Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17.15 Uhr offenbar mit Arbeiten an einem landwirtschaftlichen Gerät beschäftigt. Dabei geriet er mit seiner Hand in eine Walze und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

