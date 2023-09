Etwas weniger Arbeitslose als noch im August gab es im September in und um Ehingen: 1044 Frauen und Männer ohne Job weist die am Freitag, 29. September, von der Agentur für Arbeit in Ulm veröffentlichte Statistik für den Bereich der Geschäftsstelle Ehingen aus. Im Vormonat waren noch 1098 Arbei...