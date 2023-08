Vom 2. bis zum 22. Juli waren die Menschen im Alb-Donau-Kreis aufgerufen, im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Nun liegt das Ergebnis vor – und die Bilanz von Landrat Heiner Scheffold fällt mehr als positiv aus: „Die zweite Auflage des Stadtradelns im Alb-Donau-Kreis war ein voller Erfolg“, wird er in einer Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. Kreisweit hätten in den vergangenen drei Wochen 2680 Radler 664.163 Kilometer erfahren. „Das sind fast doppelt so viele Radkilometer wie im vergangenen Jahr – eine unglaubliche Steigerung“, findet der Landrat. Insgesamt wurden so 108 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart.

Allein Ehinger Radler sparten 20 Tonnen Kohlenstoffdioxid

Besonders gerne setzen sich offenbar die Einwohner des Altkreises Ehingen aufs Rad: Die Stadt Ehingen ist mit deutlichem Abstand die Kommune mit dem besten Gesamtergebnis im Landkreis. 419 aktive Radler aus 22 Teams sammelten hier 120.561 Kilometer und sparten so 20 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. Das zweitbeste Gesamtergebnis im Kreis sicherte sich Langenau (mehr als 111.400 Kilometer) vor Blaustein (mehr als 65.400 Kilometer).

Das insgesamt fleißigste Team in Ehingen kommt aus dem Hause Sappi: 75 radelnde Mitarbeiter des Papierherstellers trugen stolze 24.603 Kilometer zum Gesamtergebnis bei; auf Platz 2 folgt das Team des Kranbauers Liebherr (54 Radler, 14.685 Kilometer). Beide Teams konnten auch im kreisweiten Vergleich punkten; hier landete Sappi auf Rang 2 und Liebherr auf Rang 4. Einen Rekord sicherte sich das Team von Mundal Fenster- und Fassadentechnik aus Ehingen: Seine Mitarbeiter radelten binnen der Wochen fast 500 Kilometer pro Kopf und sammelten mit zehn Teilnehmern beeindruckende 4.968 Kilometer.

Auch bei den Schulen hat Ehingen die Nase vorne: Das Team mit dem besten Gesamtergebnis aller Schulen ist die Gewerbliche Schule Ehingen mit 10.538 Kilometern; das Johann-Vanotti-Gymnasium stellt das radaktivste Team mit 43 Radelnden, die 230 Kilometer pro Kopf beitrugen – insgesamt 9.897 Kilometer.

Team des Landratsamts sammelt die meisten Kilometer

Die Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Einwohner ist in diesem Jahr mit Abstand Emerkingen (29,43 Kilometer pro Kopf), vor Hüttisheim (15,47 Kilometern pro Kopf) und Berghülen (10,21 Kilometer pro Kopf). Die meisten Kilometer insgesamt hat sich in der Teamwertung das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit mehr als 50.600 Kilometern erradelt – es war zugleich auch das Team mit den meisten aktiven Fahrerinnen und Fahrern (238).