Warum am Mittwochnachmittag zahlreiche Arztpraxen auch in der Region geschlossen bleiben

Ärzteprotest in Stuttgart

Die Gesundheitsversorgung ist in großer Not, sagen die Allgemeinmediziner Sophia Blankenhorn und Lutz Weber: „Es brennt lichterloh.“ Eine Protestaktion in Stuttgart soll die Politik aufrütteln.