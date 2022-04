Die Durststrecke ist vorbei: Nach fast fünf Jahren, in denen der Emerkinger Dorfladen in der „Alten Molke“ ausschließlich samstags geöffnet war, kommt ein neuer Nahversorger in die Gemeinde. Das berichtete Bürgermeister Paul Burger – und stellte am Dienstagnachmittag das außergewöhnliche...