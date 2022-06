Eine lange Schlange an der Kasse, ein großer Andrang vor dem Laden: Was die Menschen am Donnerstagabend so zahlreich nach Emerkingen lockte, war nicht etwa ein Sonderangebot, sondern die Eröffnung des neuen Dorfladens „Tante M“ in der Alten Molke. Nach einer fünfjährigen Durststrecke, in wel...