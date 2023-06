Schlemmen ist in Ehingen dieser Tage angesagt. Denn von Freitag, 9. Juni, an macht die „Streetfood Picknick Tour“ Halt in der Stadt an der Donau. Auf dem Sternplatz ziehen bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, insgesamt 13 mobile Imbissbuden ein, auch als Foodtrucks bekannt, erzählt Organisato...