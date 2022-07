Wenn jemand ein Baugebiet erschließt, so kann er was erleben: Diese Erfahrung, frei nach Matthias Claudius formuliert, haben in der jüngsten Zeit viele Gemeinden gemacht – unter anderem Rottenacker und Obermarchtal, wo Naturschützer gegen die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete mobil machten . Zu gr...