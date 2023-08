Das „Fest der Vereine“ in Ehingen kündigt sich mit dem Ende der Sommerferien an: Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, findet auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen wieder die Ehinger Kirbe statt. Es wird bereits die 45. Auflage der einst von der SÜDWEST PRESSE – Ehinger Tagbl...