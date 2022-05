Seit 2003 ist Martin Schlecker Kommandant der Feuerwehr Emerkingen, nun stellte er sich – wie er sagte, zum letzten Mal – erneut zur Wahl. In der Hauptversammlung am Freitag regte er an, sich bereits jetzt Gedanken über eine Nachfolge zu machen. Bei seinem zweiten Stellvertreter ist dies bereit...