Gleich zwei Mal hatte es die Crailsheimer Polizei am Mittwoch mit „gestörten“ Personen zu tun – zwei Beamte verletzt. Doch der Reihe nach.

Fall 1: Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr ist der Polizei gemeldet worden, dass eine 20-jährige Frau in einem Hotel in der Fronberggasse unter Drogen stehen ...