Mit einer Schweigeminute zum Zeichen der Solidarität und des Friedens begann die Sitzung des Crailsheimer Gemeinderats am Donnerstag. „Die Stadt Crailsheim weiß aus bitterer eigener Erfahrung, was Krieg bedeutet. Wir hätten uns nicht vorstellen können, nochmal einen Krieg in Europa zu erleben...