Der Dachstuhl eines Wohnhauses am Dorfplatz in Mariäkappel hat am Samstag gegen 6.10 Uhr Feuer gefangen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch einen technischen Defekt in der Stromleitung ausgelöst und breitete sich über den Dachstuhl auf die darunterliegende Wohnung aus, teilt die Po...