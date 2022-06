Fußgänger bleiben stehen, Radfahrer halten an, Autofahrer bremsen ab, Leser rufen in der Redaktion an: Der Abriss des einstigen Lagerhauses im Alten Postweg bewegt die Gemüter. Das stattliche Gebäude gleich neben dem Bahnhof, das in den Nachkriegsjahren für die Lagerung landwirtschaftlicher Pro...