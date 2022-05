In einer Zeit, in der immer mehr Krankenhäuser in Deutschland in die roten Zahlen rutschen oder gleich zumachen, haben es kleine Häuser wie das Kreisklinikum in Crailsheim doppelt schwer. Ein jetzt gegründeter Förderverein mit dem Crailsheimer Bauunternehmer Stefan Schmidt-Weiss an der Spitze soll helfen, dass das Kreisklinikum in der Großen Kreisstadt auf sicherem Kurs bleibt.