Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 18 Uhr ist eine 19-Jährige von einem Auto angefahren worden. Als die junge Frau die Worthingtonstraße in Richtung Jagstbrücke überquerte, wurde sie von dem Pkw, der von der Bahnhofstraße in die Worthingtonstraße einbog, erfasst.

Daraufhin stürzte die...