Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in der Haller Straße einen osteuropäischen Transporter kontrolliert. Im Fahrzeug, das mit vier Insassen besetzt war, fanden die Polizisten drei Hundewelpen vor, welche in unsachgemäßen Transportbehältnissen untergebracht waren.

Zwei Strafverfahren eingeleitet

Doch nicht nur das: Die kleinen Vierbeiner lagen in ihren Exkrementen, waren verwahrlost und dehydriert. Die Welpen wurden daraufhin von den Beamten beschlagnahmt und dem Veterinäramt übergeben. Gegen zwei der verantwortlichen Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.