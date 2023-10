Auch wenn das Wetter anderes vermuten lässt, so verrät ein Blick in den Kalender, dass in bereits drei Monaten Weihnachten ist. Wie bereits im Sommer angekündigt, haben die Crailsheimer Stadtverwaltung und der Verein Stadtmarketing das Konzept des Adventscarrés, also des Weihnachtsmarktes, überarbeitet.

Die Bürgerschaft war in diesem Prozess eingeladen, Vorschläge für einen neuen Namen zu machen. Dies wurde notwendig, da sich der bisherige Name aus der Anordnung der Stände abgeleitet hatte, die aber in der Form im Spitalpark nicht mehr aufgestellt werden.

Frist für Abstimmung endet am 13. Oktober

Mehr als 70 Vorschläge gingen bei der Verwaltung ein, die im Arbeitskreis Weihnachtsmarkt, der sich unter anderem aus Mitgliedern des Stadtmarketingvereins und der Stadtverwaltung zusammensetzt, bewertet und auf Umsetzbarkeit geprüft wurden. Mehrfachvorschläge wurden zusammengefasst, so dass eine vielfältige Auswahlmöglichkeit entstanden ist.