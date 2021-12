Valentine Janßen und ihr Sohn Ilyas feiern Heiligabend mit Oma und Geschwistern mit einem stimmungsvollen Auftakt: Das Ritual steht fest, schon seit Valentine Janßen selbst ein Kind war: Weihnachten beginnt in der Kapelle der Weckelweiler Gemeinschaften in Kirchberg an der Jagst. Hier war die heut...