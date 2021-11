Was ist mit dem Crailsheimer Weihnachtsmarkt?

Noch ist er nicht abgesagt, der Crailsheimer Weihnachtsmarkt. Trotz der sich zuspitzenden Corona-Lage will Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer das Adventscarré im eingezäunten Spitalpark am Freitagabend eröffnen. So hat es jedenfalls die Stadtverwaltung heute mitgeteilt.