Ein junger Lebensretter – so fängt eine Meldung aus dem Fränkischen Grenzboten vom 22. August 1923 an. Dann geht es wie folgt weiter: „Vor einigen Tagen stürzte ein 3jähriger Knabe in den Kanal oberhalb der Kuppelismühle. Der in der Nähe sich befindliche 13 Jahre alte Erich Steinbrenner sp...