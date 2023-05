Bei Beuerlbach sowie in Jagstheim kommt es vom 6. bis zum 10. Februar zu Sperrungen an den Bahnübergängen. Die Deutsche Bahn müsse dort dringend notwendige Arbeiten durchführen, teilte sie der Stadt mit. Bei Beuerlbach wird am Montag, 6. Februar, gearbeitet. Deshalb muss die Beuerlbacher Hauptstraße von 7 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt werden. Umgeleitet wird in diesem Zeitraum über die K2655 und L1066 (Schönebürgstraße) sowie die B290 (Blaufeldener Straße).

B290 in Jagstheim vier Tage lang gesperrt

Der Bahnübergang in Jagstheim ist ab Dienstag, 7. Februar, gesperrt. Die Arbeiten der Deutschen Bahn dauern hier voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 10. Februar. Bis dahin ist die Jagstheimer Hauptstraße (B290) in diesem Bereich voll gesperrt. Umgeleitet wird von Crailsheim kommend über Alexandersreut, Weipertshofen und Stimpfach, aus Richtung Steinbach kommend über Onolzheim.

Der Jagstheimer Bahnübergang war im Herbst vergangenen Jahres kurzfristig wegen eines technischen Defekts voll gesperrt. Diesen behob die DB provisorisch. Seither konnte der Übergang nur mit Tempo 30 überquert werden.