Seine Liebe zum Crailsheimer Jahreshöhepunkt demonstriert, wer das Volksfestherz trägt: Die Anstecker in limitierter Auflage gibt es wie gewohnt im Vorfeld des Fränkischen Volksfests , das in diesem Jahr von Freitag, 16., bis Montag, 19. September, über die Bühne geht, zu kaufen – erhältlich sind sie im städtischen Bürgerbüro und im Hotel Post-Faber in Crailsheim für 2,50 Euro. Bei den Festzügen am Sonntag und am Montag werden der Jugendgemeinderat und der Stadtjugendring die Volksfestherzen an Mann, Frau und Kind bringen. Auf dem Festplatz bietet der Stadtjugendring die Herzen an. Ein Teil des Erlöses fließt den beiden Organisationen zu.