Sie sind begehrte Accessoires und zeichnen wahre Fans des Fränkischen Volksfests in Crailsheim aus: die Volksfestherzen. Der Verkauf der offiziellen Volksfestherzen beginnt am Montag, 4. September, in limitierter Auflage, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Anstecker können im städtischen Bürgerbüro und im Hotel Post-Faber für jeweils 2,50 Euro gekauft werden. Bei den Festzügen werden der Jugendgemeinderat und der Stadtjugendring die Volksfestherzen verkaufen. Ein Teil des Erlöses fließt beiden Organisationen zu.