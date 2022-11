Die Kriminalpolizei Ansbach hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der sich in Rothenburg an einer jungen Frau vergangen haben soll. Wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung sitzt der 29-Jährige jetzt in Untersuchungshaft.

Die Frau verließ am 16. Oktober eine Diskothek in der Ansbacher Stra...