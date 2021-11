Die Vorfreude auf den Blaufeldener Markt am ersten Adventswochenende war nach der Absage 2020 umso größer gewesen. Jetzt die Enttäuschung: Auch in diesem Jahr wird’s nichts mit unbeschwertem Beisammensein. Wir haben in Schrozberg nachgefragt, wie man es mit dem dortigen Weihnachtsmarkt hält.