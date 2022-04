Sie setzen sich, betonte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer, in besonderer Weise für Freiheit, Frieden, Toleranz und Demokratie ein. Deshalb überreichte er Ursula Mroßko (Crailsheim) und Seda Basay-Yildiz (Frankfurt) am Sonntag in einem Festakt in der Stadthalle den Scholl-Grimminger-Preis ...