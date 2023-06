Die Kreuzung ist heute Nacht mit Vorsicht zu befahren. Der Grund: Kanalarbeiten. Dort wird eine Verstopfung beseitigt. Da diese Arbeiten bei laufendem Verkehr nicht durchführbar sind, wurden sie auf die Nacht verlegt.

Ampeln abgeschaltet

Die Sperrung beginnt heute um 20 Uhr, und endet voraussichtlich morgen, Samstag, 17. Juni, gegen 6 Uhr. Die Ampelanlagen werden in dieser Zeit abgeschaltet. Ein halbseitiges Passieren des Bereichs ist gewährleistet und wird mit Absperrgittern und Baken kenntlich gemacht. Allerdings kann nicht aus allen Richtungen abgebogen bzw. gefahren werden.

Achtung Gegenverkehr

Vom ZOB kommend kann nur nach rechts abgebogen werden. Vom Kreisverkehr am Bullinger Eck kommend kann in alle Richtungen gefahren werden, es muss teilweise aber auf den Gegenverkehr gewartet werden. Vom Alten Postweg kommenden ist das Abbiegen nach links Richtung ZOB nicht möglich, aber geradeaus in Richtung Kreisverkehr am Bullinger Eck und rechts in die Türkei.

Die Abfuhr von Rest- und Biomüll sowie Papier und gelben Säcken ist gewährleistet.