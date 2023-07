Diverse Baustellen in der Crailsheimer Innenstadt sorgen gerade für lange Fahrzeugschlangen an den Ampeln , allen voran an der Finanzamt-Kreuzung. HT-Leser Walter Stahl aus Crailsheim verfolgt die Berichterstattung mit Interesse. Als er am Mittwoch selber im Stau stand, nutzte er die Gelegenheit und...