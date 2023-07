Die umfangreichste von drei Sanierungsmaßnahmen in diesem Sommer in Crailsheim wird komplett in den Ferien vorgenommen: die Sanierung der Blaufelder Straße stadtauswärts. Es werde bewusst die schulfreie Zeit genutzt, in der die Schulen nicht von Schulbussen angefahren werden, heißt es in einer Mitteilung. Für noch mehr Chaos im Straßenverkehr dürften aber zwei andere Sperrungen sorgen: Die Kreuzung am Bahnhof ist seit 24. Juli und noch voraussichtlich bis 8. August gesperrt. Ab 31. Juli und ebenfalls bis voraussichtlich zum 8. August ist zusätzlich die Kreuzung am Finanzamt gesperrt.

Die Asphaltdecke der Blaufelder Straße wird umfassend saniert, um den Zustand der Straße zu verbessern und die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Die Arbeiten beginnen nach neustem Stand am 8. August und sollen bis Anfang September beendet sein. Bis dahin gelten weiträumige Umleitungen, für Anwohnende ist die Zufahrt aber gesichert.

Investition von rund 520 000 Euro

Die Kosten für diese dringend notwendige Maßnahme auf der Blaufelder Straße belaufen sich auf rund 520 000 Euro. Diese werden vollständig vom Regierungspräsidium Stuttgart übernommen, da es sich um eine Bundesstraße (B 290) handelt. Die Stadt Crailsheim nutzt die Gelegenheit, um eine Kanalquerung und einzelne Bordsteine zu erneuern.

Für diese zusätzlichen Arbeiten werden etwa 50 000 Euro veranschlagt. Insgesamt sind also 570 000 Euro erforderlich, die überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Während der Zeit der Deckensanierung wird die Blaufelder Straße vollständig für den Verkehr gesperrt sein. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) wird während der Arbeiten über die Beuerlbacher Straße/Beuerlbach umgeleitet. Die Haltestellen in der Blaufelder Straße werden vorübergehend nicht bedient, sodass Fahrgäste auf die Ersatzhaltestellen entlang der Umleitungsroute ausweichen müssen. „Die Verkehrsteilnehmer werden feststellen, es gibt nicht nur ihre Route A, sondern auch Route B oder C“, so Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler, der damit um Verständnis bittet.

Fräsarbeiten starten in zweiter Augustwoche

In Abstimmung mit der ausführenden Baufirma Leonhard Weiss ist bisher folgender Zeitplan erarbeitet worden, der die Anwohnenden der Blaufelder Straße betrifft: Im Verlauf der Woche vom 7. bis 12. August beginnen die Fräsarbeiten. Dann wird auch für Anwohner eine Umleitung über das angrenzende Wegenetz stadteinwärts eingerichtet.

Die vorhandenen Absperrpoller auf Höhe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums werden hierzu entsprechend entfernt, sodass die Durchfahrt von der Schillerstraße auf die Schießbergstraße möglich ist. Nach Beendigung des ersten Schritts werden provisorische Rampen angelegt, um vereinzelte Auf- und Ausfahrmöglichkeiten nach Norden zu schaffen. Der Asphalteinbau ist ab dem 28. August vorgesehen. Auch da werden entsprechende Umleitungsmöglichkeiten eingerichtet.

Diese Bauarbeiten stellen zweifellos eine vorübergehende Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohner dar, heißt es in der Mitteilung weiter. Deshalb wurden sie bewusst in die Zeit der Sommerferien gelegt. Dennoch seien solche Maßnahmen notwendig, um die Infrastruktur der Straßen in Crailsheim instand zu halten und langfristig eine verbesserte Verkehrsqualität zu gewährleisten.

Die Stadtverwaltung bittet alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten und empfiehlt, rechtzeitig alternative Routen zu planen. Zudem werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten.

Mit Abschluss der Deckensanierung in der Blaufelder Straße, der Erneuerung der Kreuzung am Finanzamt (da ist eine Vollsperrung vom 31. Juli bis 8. August notwendig) und der Deckenerneuerung an der Kreuzung Haller Straße/Alter Postweg/Bahnhofstraße (noch bis 8. August) werden die Straßen in Crailsheim in einen besseren Zustand versetzt sein, heißt es abschließend.

Die Kreuzung am Finanzamt sollte ursprünglich vom 3. bis 7. August gesperrt werden, es sind aber unerwartet Probleme mit dem Untergrund festgestellt worden. Deshalb dauern die anstehenden Arbeiten ab der kommenden Woche länger als ursprünglich geplant, so die Stadt.