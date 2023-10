Es gibt eine weitere Baustelle in der Stadt: In der Haller Straße stehen kurzfristige Sanierungsarbeiten von Schadstellen an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnen die dringend notwendigen Arbeiten in Roßfeld zwischen der Einmündung Hofwiesenstraße und dem Kreisverkehr am kommenden Montag und dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Kurze Vollsperrung mit Umleitung

Sie finden vor allem stadteinwärts statt, wobei hier ist eine kurze Vollsperrung mit Umleitung über die Hofwiesenstraße notwendig.

Zunächst wird die Haller Straße ab Montag ab der Kreuzung Hofwiesenstraße bis zum Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes halbseitig gesperrt und der Verkehr in beide Richtungen mit einer Baustellen-Ampel geregelt. Die Ampel an der Kreuzung Haller Straße/Hofwiesenstraße wird abgeschaltet.

Im Sanierungszeitraum bis voraussichtlich 27. Oktober wird die Haller Straße stadteinwärts für rund zwei Tage teilweise gesperrt, weshalb dann über die Hofwiesenstraße umgeleitet wird. In diesem kurzen Zeitraum wird an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Haller Straße eine dreifache Ampelschaltung eingerichtet, um dem angespannten Verkehrsaufkommen, auch von der Nord-West-Umgehung, entgegenzuwirken.

Stadtauswärts ist die Haller Straße auch während der kurzzeitigen Vollsperrung, deren Zeitpunkt die ausführende Baufirma Engelhardt kurzfristig bestimmen muss, in Richtung Stadtzentrum mit geänderter Verkehrsführung befahrbar. In der Hofwiesenstraße wird eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet, die Zufahrten zu den Betrieben in der Haller Straße bleiben frei.