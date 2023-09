Neben den Razzien gegen die verbotene „Artgemeinschaft“ in Hesselbronn (Gemeinde Kupferzell) und Schillingsfürst hat es zwei weitere Durchsuchungen in Hohenlohe-Franken gegeben: im Schillingsfürster Ortsteil Neuweiler und in Kloster Sulz bei Dombühl. Darüber berichtet die Fränkische Landeszeitung.

Bundesweit kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern sowie Räumlichkeiten des Vereins in zwölf Bundesländern. Die Razzia in Hesselbronn war die einzige in Baden-Württemberg. In Schillingsfürst wohnt Ute L., die Schatzmeisterin der Artgemeinschaft, in Hesselbronn der Schriftführer Alexander D. , der seit 2020 im Vorstand aktiv ist.