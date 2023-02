Zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor ist es am Freitag im Stimpfacher Teilort Weipertshofen gekommen. Gegen 20.45 Uhr bog ein 70-Jähriger in einem Chevrolet von der Hirtengasse in die Kirchgasse ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Traktor, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde.

Durch den Unfall entstand am Chevrolet ein Schaden von rund 10 000 Euro, 1000 Euro sind es beim Traktor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.