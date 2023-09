Betrunken in ein Brückengeländer gekracht: Ein 19-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntagmorgen in das Brückengeländer der Jagstbrücke in Stimpfach gekracht. Der Fahranfänger war auf der Mühlstraße unterwegs, als er auf Höhe der Brücke nach links von der Fahrbahn abkam und gegen das Geländer fuhr. Grund: Er war betrunken.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 5500 Euro.