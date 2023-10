In Satteldorf ist mitten in der Nacht ein Auto von der Straße abgekommen und eine fünf Meter hohe Böschung hinuntergestürzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der 19-jährige Fahrer in der Nacht zu Mittwoch (4.10.) gegen 1 Uhr betrunken unterwegs und hat wohl deshalb die Kontrolle verloren. Das Auto fiel den Abhang so hinunter, dass es auf dem Dach liegenblieb – und mitten auf den Bahngleisen.

Bahnstrecke muss nach Unfall gesperrt werden

Doch der 19-Jährige hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt. Und weil auf der Strecke nachts keine Personenzüge fahren, drohte auch dort keine Gefahr. Laut Polizei war das Auto gegen 1:15 Uhr geborgen, die Bahnstrecke musste für eine halbe Stunde gesperrt werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Dem Autofahrer wurde im Krankenhaus Blut abgenommen, er wird sich für seine Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.