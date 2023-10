Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Freitag so schwer gestürzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann war gegen 16.55 Uhr auf dem Radweg von Roßfeld in Richtung der Nord-West-Umgehung unterwegs, als er mit seinem Gefährt auf einer Birne ausrutschte und stürzte, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei zog sich der 57-Jährige die schweren Verletzungen zu.